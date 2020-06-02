RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Києві суд зобов'язав
забудовника знести "зайві"...

У Києві суд зобов'язав забудовника знести "зайві"...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:47

У Києві суд зобов'язав забудовника знести "зайві"...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі столичної прокуратури.

Дивися повний текст У Києві суд зобов'язав забудовника знести \"зайві\" поверхи в двох новобудовах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88710
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 12:47

Ого, не сама приємна ситуація! Тому що я нещодавно на vn.com.ua побачила цей варіант новобудови і розглядала як потенціальний.
kmalvina71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 09.07.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві хочуть зносити "хрущовки" в трьох районах 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 03 чер, 2020 21:00
53 2297
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 13:24
_hunter
У Києві чоловік самовільно зайняв частину Голосіївського...
R2 » Вів 09 чер, 2020 06:42
7 704
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 чер, 2020 15:10
_hunter
За перший день роботи автофіксації ПДР в Києві... 1, 2
R2 » Вів 02 чер, 2020 12:24
12 903
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 13:53
Vladdy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19246)
11.06.2020 13:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.