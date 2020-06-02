Про це повідомили в прес-службі столичної прокуратури.
Дивися повний текст У Києві суд зобов'язав забудовника знести \"зайві\" поверхи в двох новобудовах.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 12:47
У Києві суд зобов'язав забудовника знести "зайві"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві суд зобов'язав забудовника знести \"зайві\" поверхи в двох новобудовах.
Додано: Чет 11 чер, 2020 12:47
Ого, не сама приємна ситуація! Тому що я нещодавно на vn.com.ua побачила цей варіант новобудови і розглядала як потенціальний.
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