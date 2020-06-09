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Уряд очікує більш помірного
падіння економіки України,...

Уряд очікує більш помірного падіння економіки України,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:30

Уряд очікує більш помірного падіння економіки України,...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України прогнозує падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році на рівні 4,8%. Це майже у два рази менше, ніж прогноз Міжнародного валютного фонду - 8,2%.

Дивися повний текст Уряд очікує більш помірного падіння економіки України, ніж МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:31

На каком основании?
Или это свои желания и метод приблизительных оценок некомпетентных руководителей?
Судя по тому как пересматривают прогнозы в сторону ухудшения МВФ , мировой банк и рейтинговые агентства то наше правительство отчаянные оптимисты.
amorroma_amorroma
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