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Уряд очікує більш помірного падіння економіки України,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 чер, 2020 13:30
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України прогнозує падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році на рівні 4,8%. Це майже у два рази менше, ніж прогноз Міжнародного валютного фонду - 8,2%.
Дивися повний текст Уряд очікує більш помірного падіння економіки України, ніж МВФ
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R2
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Додано: Чет 11 чер, 2020 13:31
На каком основании?
Или это свои желания и метод приблизительных оценок некомпетентных руководителей?
Судя по тому как пересматривают прогнозы в сторону ухудшения МВФ , мировой банк и рейтинговые агентства то наше правительство отчаянные оптимисты.
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amorroma_amorroma
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:17
Судя по обещаниям которых НадАвали раньше.)) Так и будет))).ждемС.
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sota24062016
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