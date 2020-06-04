У травні поточного року на ринку вторинної житлової нерухомості спостерігалося помітне пожвавлення.
Дивися повний текст Як ринок нерухомості Харкова виходить з карантину - експерт.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 13:34
Як ринок нерухомості Харкова виходить з карантину - експерт
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Дивися повний текст Як ринок нерухомості Харкова виходить з карантину - експерт.
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