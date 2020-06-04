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Як ринок нерухомості Харкова
виходить з карантину - експерт

Як ринок нерухомості Харкова виходить з карантину - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 13:34

Як ринок нерухомості Харкова виходить з карантину - експерт

Пропонуємо до обговорення:
У травні поточного року на ринку вторинної житлової нерухомості спостерігалося помітне пожвавлення.

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R2
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Как то жить надо, рисуем оптимизм )
amorroma_amorroma
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Оптимизмом не пахнет))падение цен не избежно продолжиться.
ddddd8se
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