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Банки почали позбуватися ОВДП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 чер, 2020 14:06
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 10 червня портфель власників українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) склав 883,38 млрд грн, випливає з даних, опублікованих Нацбанком. За тиждень він скоротився на 4,04 млрд грн.
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