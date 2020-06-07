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Банки почали позбуватися ОВДП

Банки почали позбуватися ОВДП
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 14:06

Банки почали позбуватися ОВДП

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 10 червня портфель власників українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) склав 883,38 млрд грн, випливає з даних, опублікованих Нацбанком. За тиждень він скоротився на 4,04 млрд грн.

Дивися повний текст Банки почали позбуватися ОВДП.
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