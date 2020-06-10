RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд створив штаб для подолання
кризи в атомній та...

Уряд створив штаб для подолання кризи в атомній та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:01

Уряд створив штаб для подолання кризи в атомній та...

Пропонуємо до обговорення:
Українській уряд створив штаб для подолання кризи в атомній та вугільній сферах енергетики.

Дивися повний текст Уряд створив штаб для подолання кризи в атомній та вугільній сферах енергетики.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88714
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:01

Кризисные управляющие обычно добивают то, что ещё само не загнулось. :(
N0mad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 416
З нами з: 27.12.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:08

Re: Уряд створив штаб для подолання кризи в атомній та...

Лучше уменьшите стоимость за подключение и увеличение лимитов по э/э.
esaul
 
Повідомлень: 413
З нами з: 21.01.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд розкрив умови меморандуму: зниження "зеленого"...
R2 » Сер 10 чер, 2020 18:00
5 532
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 13:38
lauder7
Уряд очікує більш помірного падіння економіки України,...
R2 » Чет 11 чер, 2020 13:30
1 67
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 13:31
amorroma_amorroma
Пік економічної кризи зовсім поруч - економіст назвав...
R2 » Чет 11 чер, 2020 11:50
1 129
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 чер, 2020 11:50
macho070707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1958)
11.06.2020 16:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.