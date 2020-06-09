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Єврокомісія висунула умови,
за яких відкриє кордон для...

Єврокомісія висунула умови, за яких відкриє кордон для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 16:06

Єврокомісія висунула умови, за яких відкриє кордон для...

Пропонуємо до обговорення:
Єврокомісія виклала критерії, за яких будуть скасовані обмеження на подорожі для мешканців країн, які не входять в ЄС, в тому числі для України.

Дивися повний текст Єврокомісія висунула умови, за яких відкриє кордон для українців.
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