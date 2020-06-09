Єврокомісія виклала критерії, за яких будуть скасовані обмеження на подорожі для мешканців країн, які не входять в ЄС, в тому числі для України.
Дивися повний текст Єврокомісія висунула умови, за яких відкриє кордон для українців.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:06
Єврокомісія висунула умови, за яких відкриє кордон для...
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Дивися повний текст Єврокомісія висунула умови, за яких відкриє кордон для українців.
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