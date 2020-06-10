Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% з 12 червня 2020 року.
Дивися повний текст Національний банк України знизив облікову ставку.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 16:28
Національний банк України знизив облікову ставку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Національний банк України знизив облікову ставку.
Додано: Чет 11 чер, 2020 16:28
..и каким образом это влияет на прибыли банков и на кредитные ставки по ранее выданным кредитам: как сдирали по 45..50% годовых, так и... и фиг где перекредитуешься, т.к.. текущие ставки все едино остаются заоблачными!!...
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