На даний час ситуація на валютному ринку України є сприятливою.
Дивися повний текст Голова НБУ назвав причини зміцнення гривні.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 18:02
Голова НБУ назвав причини зміцнення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова НБУ назвав причини зміцнення гривні.
Додано: Чет 11 чер, 2020 18:02
Долар впав відносно всіх валют на тлі масових протестів у штатах і останніх заяв ФРС, відносно Євро гривня летить донизу.
Додано: Чет 11 чер, 2020 18:04
Re: Голова НБУ назвав причини зміцнення гривні
верю в евро... по 1,4
Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:38
Смолий, экспорт в Украине не превышает импорт и никогда не превысит. Ведь за последние годы разница только увеличивается. Потому это высказанное умозаключение об укрепление гривны на фоне уменьшения импорта - ложь.
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