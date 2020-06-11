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Голова НБУ назвав
причини зміцнення гривні

Голова НБУ назвав причини зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:02

Голова НБУ назвав причини зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
На даний час ситуація на валютному ринку України є сприятливою.

Дивися повний текст Голова НБУ назвав причини зміцнення гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:02

Долар впав відносно всіх валют на тлі масових протестів у штатах і останніх заяв ФРС, відносно Євро гривня летить донизу.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:04

Re: Голова НБУ назвав причини зміцнення гривні

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верю в евро... по 1,4
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:38

Смолий, экспорт в Украине не превышает импорт и никогда не превысит. Ведь за последние годы разница только увеличивается. Потому это высказанное умозаключение об укрепление гривны на фоне уменьшения импорта - ложь.
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:13

"укрепления" чего?!!!
demon0983886848
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:59

Истинная причина не укрепления гривны - дефицит бюджета, который путем поддержки зеленого НБУ всячески пытается перекрыть.
777serg87
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