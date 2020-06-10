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Прем’єр розповів про
боротьбу з підвищенням цін

Прем’єр розповів про боротьбу з підвищенням цін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 18:40

Прем’єр розповів про боротьбу з підвищенням цін

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як уряд під час карантину регулював ціни на продукти.

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