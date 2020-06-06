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Приватизація в Україні: тисячу
підприємств продадуть, ще...

Приватизація в Україні: тисячу підприємств продадуть, ще...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:36

Приватизація в Україні: тисячу підприємств продадуть, ще...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд державного майна України планує приватизувати 1000 державних підприємств, а ще 1178 – ліквідувати.

Дивися повний текст Приватизація в Україні: тисячу підприємств продадуть, ще більше - ліквідують.
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 19:36

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