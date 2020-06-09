Фонд державного майна України планує приватизувати 1000 державних підприємств, а ще 1178 – ліквідувати.
Дивися повний текст Приватизація в Україні: тисячу підприємств продадуть, ще більше - ліквідують.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 19:36
Приватизація в Україні: тисячу підприємств продадуть, ще...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приватизація в Україні: тисячу підприємств продадуть, ще більше - ліквідують.
Додано: Чет 11 чер, 2020 21:52
Re: Приватизація в Україні: тисячу підприємств продадуть, ще
Конечно продадут, разгонят и додавят остальных. Потом можно и закон про землю оприходовать. Там и до Мартина Нимёллера дойдет сущность бытия.
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