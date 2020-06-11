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Динаміка цін споживчого ринку
столиці у січні-квітні 2020 р.

Динаміка цін споживчого ринку столиці у січні-квітні 2020 р.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:12

Динаміка цін споживчого ринку столиці у січні-квітні 2020 р.

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Головне управління статистики у м.Києві.

Дивися повний текст Динаміка цін споживчого ринку столиці у січні-квітні 2020 р..
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Повідомлення Додано: Чет 11 чер, 2020 20:13

Президент Зеленский лучше бы сообщил, как жить на минимальную пенсию, которая ниже даже прожиточного минимума, и что тогда в его представлении критерий и показатель бедности (читать - нищеты)?
sashamaestro1977
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