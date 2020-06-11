Про це повідомляє Головне управління статистики у м.Києві.
Дивися повний текст Динаміка цін споживчого ринку столиці у січні-квітні 2020 р..
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:12
Динаміка цін споживчого ринку столиці у січні-квітні 2020 р.
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Динаміка цін споживчого ринку столиці у січні-квітні 2020 р..
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:13
Президент Зеленский лучше бы сообщил, как жить на минимальную пенсию, которая ниже даже прожиточного минимума, и что тогда в его представлении критерий и показатель бедности (читать - нищеты)?
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