Про це сказав Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Коли в Україні запровадять нульове декларування.
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Додано: Чет 11 чер, 2020 20:57
Коли в Україні запровадять нульове декларування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли в Україні запровадять нульове декларування.
Додано: Чет 11 чер, 2020 20:57
Интересно, по какой цене эту базу потом будут предлагать на черном рынке?
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