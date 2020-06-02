Надходження першого траншу Міжнародного валютного фонду в межах нової кредитної програми співпраці з Україною підтримуватиме низький рівень зростання цін в Україні.
Дивися повний текст Транш МВФ підтримуватиме низький рівень зростання цін — Нацбанк.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 07:10
Транш МВФ підтримуватиме низький рівень зростання цін —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Транш МВФ підтримуватиме низький рівень зростання цін — Нацбанк.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 07:40
не, это из серии "азартные игры поддерживают низкий уровень увеличения расходов"
или так - "пьянство поддерживает низкий уровень увеличения смертности"
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