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Транш МВФ підтримуватиме низький
рівень зростання цін —...

Транш МВФ підтримуватиме низький рівень зростання цін —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 07:10

Транш МВФ підтримуватиме низький рівень зростання цін —...

Пропонуємо до обговорення:
Надходження першого траншу Міжнародного валютного фонду в межах нової кредитної програми співпраці з Україною підтримуватиме низький рівень зростання цін в Україні.

Дивися повний текст Транш МВФ підтримуватиме низький рівень зростання цін — Нацбанк.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 07:10

Это из серии: "Будем загибаться - но медленно!"
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 07:40

не, это из серии "азартные игры поддерживают низкий уровень увеличения расходов"

или так - "пьянство поддерживает низкий уровень увеличения смертности" :)
Амвросий
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