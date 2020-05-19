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Google випустила публічну
"бету" Android 11: що нового

Google випустила публічну "бету" Android 11: що нового
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:45

Google випустила публічну "бету" Android 11: що нового

Пропонуємо до обговорення:
Після релізу чотирьох попередніх збірок Android 11 для розробників компанія Google представила призначену для користувача бета-версію мобільної ОС.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:45

Инструмент записи экрана далеко не только в самсунгах и ваннотах доступен ))
kolodka_eduard
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