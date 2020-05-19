Після релізу чотирьох попередніх збірок Android 11 для розробників компанія Google представила призначену для користувача бета-версію мобільної ОС.
Дивися повний текст Google випустила публічну \"бету\" Android 11: що нового.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:45
Google випустила публічну "бету" Android 11: що нового
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Дивися повний текст Google випустила публічну \"бету\" Android 11: що нового.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 08:45
Инструмент записи экрана далеко не только в самсунгах и ваннотах доступен ))
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