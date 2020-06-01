Проінформованість про ОВДП в Україні поки що не є високою.
Дивися повний текст Переваги інвестицій в ОВДП: ставки, валюта, гарантування (відео).
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:45
Переваги інвестицій в ОВДП: ставки, валюта, гарантування...
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Дивися повний текст Переваги інвестицій в ОВДП: ставки, валюта, гарантування (відео).
Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:45
Какой смысл покупать овгз с такими процентными ставками?) Ведь инфляция за год выше 10%.
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