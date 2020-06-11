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Переваги інвестицій в ОВДП:
ставки, валюта, гарантування...

Переваги інвестицій в ОВДП: ставки, валюта, гарантування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:45

Переваги інвестицій в ОВДП: ставки, валюта, гарантування...

Пропонуємо до обговорення:
Проінформованість про ОВДП в Україні поки що не є високою.

Дивися повний текст Переваги інвестицій в ОВДП: ставки, валюта, гарантування (відео).
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:45

Какой смысл покупать овгз с такими процентными ставками?) Ведь инфляция за год выше 10%.
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 16:48

Читайте текст: держава гарантує до 200 тисяч гривень у випадку, якщо банк стане банкрутом. У випадку ОВДП все простіше — держава має зобов’язання повернути ці кошти, при чому в повному обсязі інвестицій.
sun3rise
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Повідомлення Додано: Нед 14 чер, 2020 13:44

  hazanovich_alexey написав:Какой смысл покупать овгз с такими процентными ставками?) Ведь инфляция за год выше 10%.


купуйте ОЗДП (Зовнішні бумаги)
там %% ну дуже хороші
+50грн !
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greenozon
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