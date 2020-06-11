Проінформованість про ОВДП в Україні поки що не є високою.
Дивися повний текст Переваги інвестицій в ОВДП: ставки, валюта, гарантування (відео).
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:45
Переваги інвестицій в ОВДП: ставки, валюта, гарантування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Переваги інвестицій в ОВДП: ставки, валюта, гарантування (відео).
Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:45
Какой смысл покупать овгз с такими процентными ставками?) Ведь инфляция за год выше 10%.
Додано: Суб 13 чер, 2020 16:48
Читайте текст: держава гарантує до 200 тисяч гривень у випадку, якщо банк стане банкрутом. У випадку ОВДП все простіше — держава має зобов’язання повернути ці кошти, при чому в повному обсязі інвестицій.
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:44
купуйте ОЗДП (Зовнішні бумаги)
там %% ну дуже хороші
+50грн !
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