RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
За тиждень роботодавців змусили
погасити понад 7 млн грн...

За тиждень роботодавців змусили погасити понад 7 млн грн...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:48

За тиждень роботодавців змусили погасити понад 7 млн грн...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом минулого тижня органи Державної виконавчої служби (ДВС) примусово стягнули заборгованості з заробітної плати на 7,1 млн грн на користь 193 працівників.

Дивися повний текст За тиждень роботодавців змусили погасити понад 7 млн грн боргів із зарплати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88719
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депутати від "Слуги народу" задекларували понад 1...
R2 » Сер 10 чер, 2020 11:47
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 чер, 2020 11:47
p_a_l
Нова Зеландія хоче перейти на 4-денний робочий тиждень
R2 » Пон 25 тра, 2020 09:49
1 135
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 09:49
p_a_l
США надали Україні понад $15 млн для боротьби з...
R2 » Сер 20 тра, 2020 16:27
1 304
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2020 18:03
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.