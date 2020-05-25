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За тиждень роботодавців змусили погасити понад 7 млн грн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 чер, 2020 09:48
Пропонуємо до обговорення:
Протягом минулого тижня органи Державної виконавчої служби (ДВС) примусово стягнули заборгованості з заробітної плати на 7,1 млн грн на користь 193 працівників.
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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