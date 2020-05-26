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У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:14
Пропонуємо до обговорення:
Це питання викликає дискусії.
Дивися повний текст У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне громадянство
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:15
т.е. двойное гражданство только для не проживающих на тер.Украины
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