Це питання викликає дискусії.
Дивися повний текст У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне громадянство.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:14
У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне громадянство.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:48
sal ..ну если вам кто-то (кроме паРашки) готов предложить свою ксиву, то - почему нет, забрайте, наслаждайтесь.. платите налоги и там-и здесь..
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