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У МЗС розповіли, хто не
зможе отримувати подвійне...

У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:14

У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне...

Пропонуємо до обговорення:
Це питання викликає дискусії.

Дивися повний текст У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне громадянство.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:15

т.е. двойное гражданство только для не проживающих на тер.Украины
sal
 
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sal ..ну если вам кто-то (кроме паРашки) готов предложить свою ксиву, то - почему нет, забрайте, наслаждайтесь.. платите налоги и там-и здесь.. :)
maestro71
 
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