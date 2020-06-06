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У МЗС розповіли, хто не
зможе отримувати подвійне...

У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:14

У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне...

Пропонуємо до обговорення:
Це питання викликає дискусії.

Дивися повний текст У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне громадянство.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:15

т.е. двойное гражданство только для не проживающих на тер.Украины
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:48

sal ..ну если вам кто-то (кроме паРашки) готов предложить свою ксиву, то - почему нет, забрайте, наслаждайтесь.. платите налоги и там-и здесь.. :)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:36

  maestro71 написав:sal ..ну если вам кто-то (кроме паРашки) готов предложить свою ксиву, то - почему нет, забрайте, наслаждайтесь.. платите налоги и там-и здесь.. :)


За последние 15 лет из моих знакомых или из людей, с которыми у меня есть общие знакомые, уехало достаточно много народу. В разные страны - от Австралии до России. Многие уже получили гражданство или планируют получить. Так что "ксиву" украинцам готовы предоставлять не только в России.
Но в целом из двойного гражданства слепили какое-то пугало, и сейчас носятся с ним, зарабатывая рейтинг, как когда-то играли на вопросе русского языка.
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:57

Сначала надо вернуть внутренние паспорта украинцам, живущим на ПМЖ за границей. Перед отъездом у людей забирали не только паспорта, но и военные билеты, пенсионные и ветеранские удостоверения. Кроме того, пенсию, заработанную в Украине, в нарушение всех международных норм, государство не желает платить.
homoskeptical
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:52

“....., которые рассыпаны сейчас по всему миру, имели возможность не разрывать связь с родиной”, – сказал Дмитрий Кулеба.

так кто же им может помешать не разрывать связь с родиной?
или второе гражданство возродит любовь к "родине"из которой они бежали?
или есть кто готов вернуться в этот маразм?
Tabak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:38

Re: У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне...

Дебаты разрешать или не разрешать два гражданства подобны разрешать ли солнцу всходить на востоке или нет. Другие страны не руководствуются законами Украины и предоставляют гражданство руководствуясь своими собственными критериями. У меня два паспорта и что, запретили, дальше что? Их по прежнему будет два.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:43

Это он сейчас про Польшу говорил?! )))
astatempo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:50

  Dear_Sir написав:Дебаты разрешать или не разрешать два гражданства подобны разрешать ли солнцу всходить на востоке или нет. Другие страны не руководствуются законами Украины и предоставляют гражданство руководствуясь своими собственными критериями. У меня два паспорта и что, запретили, дальше что? Их по прежнему будет два.


Это точно, с 2007 при пересечении украинской границы показываю оба - никаких вопросов никто ни разу не задал :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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