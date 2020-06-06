Це питання викликає дискусії.
Дивися повний текст У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне громадянство.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:14
У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне громадянство.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:48
sal ..ну если вам кто-то (кроме паРашки) готов предложить свою ксиву, то - почему нет, забрайте, наслаждайтесь.. платите налоги и там-и здесь..
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:36
За последние 15 лет из моих знакомых или из людей, с которыми у меня есть общие знакомые, уехало достаточно много народу. В разные страны - от Австралии до России. Многие уже получили гражданство или планируют получить. Так что "ксиву" украинцам готовы предоставлять не только в России.
Но в целом из двойного гражданства слепили какое-то пугало, и сейчас носятся с ним, зарабатывая рейтинг, как когда-то играли на вопросе русского языка.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:57
Сначала надо вернуть внутренние паспорта украинцам, живущим на ПМЖ за границей. Перед отъездом у людей забирали не только паспорта, но и военные билеты, пенсионные и ветеранские удостоверения. Кроме того, пенсию, заработанную в Украине, в нарушение всех международных норм, государство не желает платить.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:52
так кто же им может помешать не разрывать связь с родиной?
или второе гражданство возродит любовь к "родине"из которой они бежали?
или есть кто готов вернуться в этот маразм?
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:38
Re: У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне...
Дебаты разрешать или не разрешать два гражданства подобны разрешать ли солнцу всходить на востоке или нет. Другие страны не руководствуются законами Украины и предоставляют гражданство руководствуясь своими собственными критериями. У меня два паспорта и что, запретили, дальше что? Их по прежнему будет два.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 18:50
Это точно, с 2007 при пересечении украинской границы показываю оба - никаких вопросов никто ни разу не задал
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 12 чер, 2020 22:08
Вопрос о двойном гражданстве уже не актуален. Многие имеют и поболее. Сейчас пора ставить вопрос о мультигражданстве.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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