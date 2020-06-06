RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У МЗС розповіли, хто не
зможе отримувати подвійне...

У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 02:37

Re: У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне...

Страна вечных ограничений для народа.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9733
З нами з: 03.11.08
Подякував: 715 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 05:44

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Це питання викликає дискусії.

Дивися повний текст У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне громадянство.

По-моему идёт путаница с двойным гражданством и вторым гражданством. Это разные юридические последствия
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3620
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 634 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 09:52

  shapo написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Це питання викликає дискусії.

Дивися повний текст У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне громадянство.

По-моему идёт путаница с двойным гражданством и вторым гражданством. Это разные юридические последствия


Совершенно верно, поэтому никто никому вопросов о втором или третьем паспорте не задает, но 99% об этой разнице не знают. Впрочем для обладателя нескольких паспортов на территории Украины все равно действуют украинские законы и землю покупать ему никто не запретит как выйти впоследствии из украинского гражданства.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1625
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:00

Re: У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне...

  maestro71 написав:платите налоги и там-и здесь..

Налоговое резиденство никак не связано с гражданством. Украинские заробитчане платят в Польше и подоходный и пенсионный даже если приехали просто отработать сезон. Если поехали больше чем на сезон то здесь уже не обязаны что-либо платить, по украинскому закону. При этом они остаются гражданами.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift Там і про найдешевший переказ грошей в Україну.
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 690
З нами з: 06.08.19
Подякував: 162 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Раді розповіли, що чекає українців після адмінреформи
R2 » П'ят 12 чер, 2020 11:25
0 446
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 чер, 2020 11:25
R2
У МВС розповіли, що робитимуть із системними порушниками ПДР 1, 2
R2 » Вів 09 чер, 2020 11:17
15 770
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 чер, 2020 15:44
hno3
Банкіри розповіли, чим кредит краще за розстрочку від...
R2 » Суб 06 чер, 2020 23:12
2 710
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 чер, 2020 10:33
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19264)
13.06.2020 12:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.