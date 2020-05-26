|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 чер, 2020 02:37
Re: У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне...
Страна вечных ограничений для народа.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Додано: Суб 13 чер, 2020 05:44
По-моему идёт путаница с двойным гражданством и вторым гражданством. Это разные юридические последствия
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 13 чер, 2020 09:52
Совершенно верно, поэтому никто никому вопросов о втором или третьем паспорте не задает, но 99% об этой разнице не знают. Впрочем для обладателя нескольких паспортов на территории Украины все равно действуют украинские законы и землю покупать ему никто не запретит как выйти впоследствии из украинского гражданства.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Суб 13 чер, 2020 12:00
Re: У МЗС розповіли, хто не зможе отримувати подвійне...
Налоговое резиденство никак не связано с гражданством. Украинские заробитчане платят в Польше и подоходный и пенсионный даже если приехали просто отработать сезон. Если поехали больше чем на сезон то здесь уже не обязаны что-либо платить, по украинскому закону. При этом они остаются гражданами.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Нед 14 чер, 2020 13:11
А зачем его ждать?
Все кто хотел и мог давно имеют паспорт венгра или на худой конец карту венгра которая ничем не отличается от паспорта кроме права голосовать.
Ждут как раз другого - когда Украина после очередного майдана пойдет вразнос и пор примеру россиян отхватить свой кусок, причем раньше Словакии у которой на Закарпатье прав не меньше.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|