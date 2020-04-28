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МВФ оприлюднив меморандум про співпрацю з Україною за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:17
Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум співпраці з Україною.
Дивися повний текст МВФ оприлюднив меморандум про співпрацю з Україною за новою програмою
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:17
кредит на еду безработному это благотворительность..?
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