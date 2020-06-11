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"Не є захмарним проєктом":
Шмигаль розповів про...

"Не є захмарним проєктом": Шмигаль розповів про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:59

"Не є захмарним проєктом": Шмигаль розповів про...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні можуть створити державного внутрішнього авіаперевізника.

Дивися повний текст \"Не є захмарним проєктом\": Шмигаль розповів про створення державної компанії-авіаперевізника.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 11:59

Как уже задрали с этими "гос" конторами. Им вечно убыточной УЗ мало. В то время как в Штатах даже в космос летают частные компании, у нас пытаются засунуть стержень государства в опу труппу и слетать вид, что труп движется. Эти товарищи могут дойти до того, что и колхозы возродят :D А что, без норм орудий труда можно дохренища народу занять.
А потом будет кричать "надо защищать нащего авиаперевозчика "
ssnet
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