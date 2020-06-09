|
|
Третій етап виходу з карантину: як змусити бізнес знову...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:09
Пропонуємо до обговорення:
Після двомісячної перерви і режиму самоізоляції багато молодих підприємців не уявляють, як повернутися до колишнього товарообігу і відновити повноцінну діяльність підприємства.
Дивися повний текст Третій етап виходу з карантину: як змусити бізнес знову працювати
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88727
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:09
опять эта узость..... айтишник = программист, бизнес = купипродайка.... как насчет реально полезного бизнеса? страна на одних продавцах далеко не уедет...
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 3077
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 309 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор