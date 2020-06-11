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Третій етап виходу з карантину:
як змусити бізнес знову...

Третій етап виходу з карантину: як змусити бізнес знову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:09

Третій етап виходу з карантину: як змусити бізнес знову...

Пропонуємо до обговорення:
Після двомісячної перерви і режиму самоізоляції багато молодих підприємців не уявляють, як повернутися до колишнього товарообігу і відновити повноцінну діяльність підприємства.

Дивися повний текст Третій етап виходу з карантину: як змусити бізнес знову працювати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:09

опять эта узость..... айтишник = программист, бизнес = купипродайка.... как насчет реально полезного бизнеса? страна на одних продавцах далеко не уедет...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 20:21

Пусть фантазируют, реальность всегда суровее.
А время всех расставит на свои места.
amorroma_amorroma
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:30

Re: Третій етап виходу з карантину: як змусити бізнес знову.

Пусть строят 1000 заводов, как порох.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 21:56

Для чого я це читав?
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 12:52

Текст реально ни о чем
opakhotov
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