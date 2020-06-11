Третій етап виходу з карантину: як змусити бізнес знову...

opakhotov написав:
Текст реально ни о чем
Ну почему же
Смотрите какие интересные цитаты остаются, если отфильтровать большую часть воды
Поширеною причиною, по якій клієнти йдуть до конкурентів, є аж ніяк не якість продукції, що продається, а її асортимент
якщо ваш капітал не дозволяє закупити достатню кількість якісної продукції ... в Китаї можна купити усілякі товари, аналогічні оригіналам за досить низькою ціною.
З компанією Meest China ви можете безпосередньо співпрацювати з постачальниками Китаю
А потом удивляются: "ну откуда берется мнение, что в Китае изготавливают только некачесвенный, зато дешевый ширпотреб"