Про це поінформував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.
Дивися повний текст TruCam з’являться ще на 24 ділянках українських доріг (карта).
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:12
TruCam з’являться ще на 24 ділянках українських доріг...
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Дивися повний текст TruCam з’являться ще на 24 ділянках українських доріг (карта).
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:12
Поставьте камеры возле всех пешеходных переходах, вот где можно рубить капусту.
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