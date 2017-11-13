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TruCam з’являться ще на 24
ділянках українських доріг...

TruCam з’являться ще на 24 ділянках українських доріг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:12

TruCam з’являться ще на 24 ділянках українських доріг...

Пропонуємо до обговорення:
Про це поінформував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Дивися повний текст TruCam з’являться ще на 24 ділянках українських доріг (карта).
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:12

Поставьте камеры возле всех пешеходных переходах, вот где можно рубить капусту.
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