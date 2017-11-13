TruCam з’являться ще на 24 ділянках українських доріг...

Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:25

Vis написав: Проезжал 2 раза мимо камеры которая называется "Киев-Знаменка" и не видел служебного автомобиля как описано выше. Порядок фиксации нарушен значит фиксация недействительна? Проезжал 2 раза мимо камеры которая называется "Киев-Знаменка" и не видел служебного автомобиля как описано выше. Порядок фиксации нарушен значит фиксация недействительна?

То просто бред то ли журнаглистов, то ли пресслужбы МВД (что не снимает вины с журнаглистов которые должны разбираться в теме о которой пишут).1. Если стоит машина с синей мигалкой то что должны делать водители? .... Правильно.2. Ни в кодексе, ни в ПДД нет ни слова о том что камера должна "комплектоваться" машиной с мигалкой. У нас просто не хватит экипажей на то чтобы они околачивали груши около каждой из камер.Тоесть так конечно можно контролировать соблюдение одного из вариантов ограничения скоростного режима, но я не думаю что камеры ставят для того чтобы мимо них круглосуточно все ехали со скоростью 40 км/ч. И сама полиция, включая министра, озвучивала иные цели.