Про це поінформував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.
Дивися повний текст TruCam з’являться ще на 24 ділянках українських доріг (карта).
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:12
TruCam з’являться ще на 24 ділянках українських доріг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст TruCam з’являться ще на 24 ділянках українських доріг (карта).
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:12
Поставьте камеры возле всех пешеходных переходах, вот где можно рубить капусту.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:56
Проезжал 2 раза мимо камеры которая называется "Киев-Знаменка" и не видел служебного автомобиля как описано выше. Порядок фиксации нарушен значит фиксация недействительна?
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:25
То просто бред то ли журнаглистов, то ли пресслужбы МВД (что не снимает вины с журнаглистов которые должны разбираться в теме о которой пишут).
1. Если стоит машина с синей мигалкой то что должны делать водители? .... Правильно.
2. Ни в кодексе, ни в ПДД нет ни слова о том что камера должна "комплектоваться" машиной с мигалкой. У нас просто не хватит экипажей на то чтобы они околачивали груши около каждой из камер.
Тоесть так конечно можно контролировать соблюдение одного из вариантов ограничения скоростного режима, но я не думаю что камеры ставят для того чтобы мимо них круглосуточно все ехали со скоростью 40 км/ч. И сама полиция, включая министра, озвучивала иные цели.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:00
Re: TruCam з’являться ще на 24 ділянках українських доріг...
Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:09
Порядок здійснення фіксацій:
на сайті та у соцмережах публікуємо карту, де позначені ділянки, на яких вимірюється швидкість;
на дорозі встановлені відповідні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 13 чер, 2020 00:36
Скоты уже не знают откуда деньги брать. Это они так безопасностью дорог занимаются, как во времена Кучмы, будут мусора в кустах сидеть и скорость мерять.
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