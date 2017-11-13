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TruCam з’являться ще на 24
ділянках українських доріг...

TruCam з’являться ще на 24 ділянках українських доріг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:12

TruCam з’являться ще на 24 ділянках українських доріг...

Пропонуємо до обговорення:
Про це поінформував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Facebook.

Дивися повний текст TruCam з’являться ще на 24 ділянках українських доріг (карта).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:12

Поставьте камеры возле всех пешеходных переходах, вот где можно рубить капусту.
111111111
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:56

Порядок проведения фиксации:

на сайте и в соцсетях публикуем карту, где обозначены участки, на которых измеряется скорость;
на дороге установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений;
в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.


Проезжал 2 раза мимо камеры которая называется "Киев-Знаменка" и не видел служебного автомобиля как описано выше. Порядок фиксации нарушен значит фиксация недействительна?
Vis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:25

  Vis написав:Проезжал 2 раза мимо камеры которая называется "Киев-Знаменка" и не видел служебного автомобиля как описано выше. Порядок фиксации нарушен значит фиксация недействительна?

То просто бред то ли журнаглистов, то ли пресслужбы МВД (что не снимает вины с журнаглистов которые должны разбираться в теме о которой пишут).

1. Если стоит машина с синей мигалкой то что должны делать водители? .... Правильно.
2. Ни в кодексе, ни в ПДД нет ни слова о том что камера должна "комплектоваться" машиной с мигалкой. У нас просто не хватит экипажей на то чтобы они околачивали груши около каждой из камер.

Тоесть так конечно можно контролировать соблюдение одного из вариантов ограничения скоростного режима, но я не думаю что камеры ставят для того чтобы мимо них круглосуточно все ехали со скоростью 40 км/ч. И сама полиция, включая министра, озвучивала иные цели.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:00

Re: TruCam з’являться ще на 24 ділянках українських доріг...

  111111111 написав:Поставьте камеры возле всех пешеходных переходах, вот где можно рубить капусту.

Очень вам рекомендую изучить в ПДД п.4.14 а) и раздел 1, определение "Пішохідний перехід " и "Проїзна частина".
Узнаете много нового насчет того "кто кому чего должен на пешеходном переходе".
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 23:09

  Vis написав:
Порядок проведения фиксации:

на сайте и в соцсетях публикуем карту, где обозначены участки, на которых измеряется скорость;
на дороге установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений;
в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.


Проезжал 2 раза мимо камеры которая называется "Киев-Знаменка" и не видел служебного автомобиля как описано выше. Порядок фиксации нарушен значит фиксация недействительна?

Порядок здійснення фіксацій:

на сайті та у соцмережах публікуємо карту, де позначені ділянки, на яких вимірюється швидкість;
на дорозі встановлені відповідні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 00:36

Скоты уже не знают откуда деньги брать. Это они так безопасностью дорог занимаются, как во времена Кучмы, будут мусора в кустах сидеть и скорость мерять.
eduard_k
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