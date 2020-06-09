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Україна до кінця серпня-2020 має намір зробити ринковими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:14
Пропонуємо до обговорення:
Україна згідно з меморандумом з МВФ за новою програмою Stand-by взяла зобов'язання до кінця серпня переглянути і затвердити всі тарифи на опалення, прив'язавши їх до вартості газу і супутніх витрат, у тому числі капітальних вкладень.
Дивися повний текст Україна до кінця серпня-2020 має намір зробити ринковими тарифи на опалення
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:15
МВФ хоче зменшити тариф на тепло, а Кабмін відмінив максимальні ціни. Логіка ідіотів.
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