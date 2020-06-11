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Кабмін вирішив зменшити тарифи
для "зеленої енергетики"

Кабмін вирішив зменшити тарифи для "зеленої енергетики"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:33

Кабмін вирішив зменшити тарифи для "зеленої енергетики"

Пропонуємо до обговорення:
10 червня Кабінет міністрів України підписав "Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики".

Дивися повний текст Кабмін вирішив зменшити тарифи для \"зеленої енергетики\".
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:33

Яку ще перину підстелити під олігархів? "Стабільність" по-українськи. Що там ще геруси навигадують?
jar_prots
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