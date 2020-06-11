10 червня Кабінет міністрів України підписав "Меморандум про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики".
Дивися повний текст Кабмін вирішив зменшити тарифи для \"зеленої енергетики\".
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:33
Кабмін вирішив зменшити тарифи для "зеленої енергетики"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін вирішив зменшити тарифи для \"зеленої енергетики\".
Додано: П'ят 12 чер, 2020 12:33
Яку ще перину підстелити під олігархів? "Стабільність" по-українськи. Що там ще геруси навигадують?
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