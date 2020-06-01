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Найбільший у світі продавець
одягу закриє більше тисячі...

Найбільший у світі продавець одягу закриє більше тисячі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:32

Найбільший у світі продавець одягу закриє більше тисячі...

Пропонуємо до обговорення:
На тлі пандемії коронавірусу багато великих інтернаціональних компаній заявляють про масове скорочення співробітників або зменшення виробництва.

Дивися повний текст Найбільший у світі продавець одягу закриє більше тисячі магазинів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:32

Эх, в КИеве только открылась Берешка и такие печальки :(
ukrprom2014
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