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Найбільший у світі продавець одягу закриє більше тисячі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:32
Пропонуємо до обговорення:
На тлі пандемії коронавірусу багато великих інтернаціональних компаній заявляють про масове скорочення співробітників або зменшення виробництва.
Дивися повний текст Найбільший у світі продавець одягу закриє більше тисячі магазинів
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 13:32
Эх, в КИеве только открылась Берешка и такие печальки :(
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