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Держборг США досяг
рекордних $26 трлн

Держборг США досяг рекордних $26 трлн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:13

Держборг США досяг рекордних $26 трлн

Пропонуємо до обговорення:
Держборг США поставив новий історичний рекорд і перевищив $26 трлн.

Дивися повний текст Держборг США досяг рекордних $26 трлн.
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