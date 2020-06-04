RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Штрафів на 2,2 млн грн: Мінфін
похвалився, як платять за...

Штрафів на 2,2 млн грн: Мінфін похвалився, як платять за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:49

Штрафів на 2,2 млн грн: Мінфін похвалився, як платять за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Мінфіні.

Дивися повний текст Штрафів на 2,2 млн грн: Мінфін похвалився, як платять за порушення ПДР.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88733
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Споживачі газу з лічильниками платять за тих, у кого... 1, 2, 3
R2 » Сер 03 чер, 2020 09:23
29 2506
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 21:23
Джон
Мінфін розширив перелік банків для виплати зарплат...
R2 » Чет 04 чер, 2020 11:34
1 127
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 11:35
inga_volynska
Мінфін зменшив план для митниці на 9 мільярдів гривень,...
R2 » Чет 04 чер, 2020 10:28
1 98
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 10:29
igor_poltava

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (18147)
12.06.2020 15:32
EximBonus Bot (1550)
12.06.2020 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.