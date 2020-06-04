Про це повідомили в Мінфіні.
Дивися повний текст Штрафів на 2,2 млн грн: Мінфін похвалився, як платять за порушення ПДР.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 14:49
Штрафів на 2,2 млн грн: Мінфін похвалився, як платять за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафів на 2,2 млн грн: Мінфін похвалився, як платять за порушення ПДР.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:18
>специальный фонд государственного бюджета (содержание Министерства внутренних дел)
Отлично, холопы платят за содержание своих надсмотрщиков.
Ремонтировать на эти деньги дороги? Да не, бред какой-то.
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