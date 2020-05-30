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На ринку нерухомості обвалу цін
не спостерігається - експерт

На ринку нерухомості обвалу цін не спостерігається - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:04

На ринку нерухомості обвалу цін не спостерігається - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Карантин досить м'яко вплинув на ринок первинної та вторинної нерухомості, серйозних катаклізмів не сталося.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:04

Экономика экономикой - но все решают около экономические телодвижения. По Аркаде и УкрБуду не было изначально никаких обрушений.
Просто некоторые действия - при чем в большинстве правильные, привели к остановке строительства. А так, пока ко всем могут прийти, как вчера - то даже самые надежные инвестиции могут заморозить. И риск должен быть оплачен конечным результатом, а не эквивалентен банковскому депозиту. Статья неплохая на эту тему. А если хотите надежности как в Европе - то там продают готовое, как и у нас на вторичке.
RomaL
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:09

"Обвала нет", "отрицательные темпы роста", "буит.тока.даражать" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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