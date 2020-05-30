Карантин досить м'яко вплинув на ринок первинної та вторинної нерухомості, серйозних катаклізмів не сталося.
Дивися повний текст На ринку нерухомості обвалу цін не спостерігається - експерт.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:04
На ринку нерухомості обвалу цін не спостерігається - експерт
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Дивися повний текст На ринку нерухомості обвалу цін не спостерігається - експерт.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:04
Экономика экономикой - но все решают около экономические телодвижения. По Аркаде и УкрБуду не было изначально никаких обрушений.
Просто некоторые действия - при чем в большинстве правильные, привели к остановке строительства. А так, пока ко всем могут прийти, как вчера - то даже самые надежные инвестиции могут заморозить. И риск должен быть оплачен конечным результатом, а не эквивалентен банковскому депозиту.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:09
"Обвала нет", "отрицательные темпы роста", "буит.тока.даражать"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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