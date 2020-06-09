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Україна повністю отримала 2,1
млрд дол. першого траншу...

Україна повністю отримала 2,1 млрд дол. першого траншу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:30

Україна повністю отримала 2,1 млрд дол. першого траншу...

Пропонуємо до обговорення:
Україна щойно повністю отримала 2,1 млрд дол. першого траншу від Міжнародного валютного фонду за новою програмою кредитування.

Дивися повний текст Україна повністю отримала 2,1 млрд дол. першого траншу від МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:31

Ага, думаю страны-члены МВФ ещё и на курсовой разнице поимели Украину ))
lov2108
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