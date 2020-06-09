Україна щойно повністю отримала 2,1 млрд дол. першого траншу від Міжнародного валютного фонду за новою програмою кредитування.
Дивися повний текст Україна повністю отримала 2,1 млрд дол. першого траншу від МВФ.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:30
Україна повністю отримала 2,1 млрд дол. першого траншу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна повністю отримала 2,1 млрд дол. першого траншу від МВФ.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 15:31
Ага, думаю страны-члены МВФ ещё и на курсовой разнице поимели Украину ))
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