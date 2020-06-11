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Марченко назвав найпоширеніші
причини відмови в наданні...

Марченко назвав найпоширеніші причини відмови в наданні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:03

Марченко назвав найпоширеніші причини відмови в наданні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Дивися повний текст Марченко назвав найпоширеніші причини відмови в наданні дешевих кредитів.
R2
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