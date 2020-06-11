|
|
Марченко назвав найпоширеніші причини відмови в наданні...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:03
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Дивися повний текст Марченко назвав найпоширеніші причини відмови в наданні дешевих кредитів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88734
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 133 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|491
|
|
|8
|806
|
|
|1
|195
|