Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Дивися повний текст Марченко назвав найпоширеніші причини відмови в наданні дешевих кредитів.
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:03
Марченко назвав найпоширеніші причини відмови в наданні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Марченко назвав найпоширеніші причини відмови в наданні дешевих кредитів.
Додано: П'ят 12 чер, 2020 16:03
Сегодня был в Приватбанке на счет кредита 5-7-9. Сказали, что оборудование может быть залогом только если оно стоит дороже 240000 грн за единицу. То есть 3 единицы оборудования по 90000 каждая не могут быть залогом. Мне кажется - это бред.
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